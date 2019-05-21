عاجل| مبعوث الأمم المتحدة: داعش بدأ في الظهور مجددا بليبيا

قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا، وقال غسان سلامة إن أكثر من 75 ألف ليبي أجبروا على ترك منازلهم.

وأضاف غسان سلامة أن منتدى غدامس كان كفيلا بإنهاء الفوضى والعنف في ليبيا، وأن داعش بدأ بالظهور مجددا في ليبيا، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وتابع سلامة أنه على الأمم المتحدة أن تضع حدا للنزاع الدموي في ليبيا، موضحا أن النسيج الاجتماعي في ليبيا يتدهور والكراهية تزداد.

ودعا غسان سلامة لتحرك دولي لوقف المعارك في طرابلس، لافتا إلى أن ليبيا مهددة بحرب أهلية شاملة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.