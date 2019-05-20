وجه الفنان رامز جلال، حديثة لفريق عمل برنامجه المقالب "رامز في الشلال"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أثناء مقلب الفنانة شيرين رضا.

وقال جلال: "يا جماعة حافظوا على الموزة دي.. دي مش متعودة على الكوارث، دي أكبر كارثة في حياتها إنها تنزل تجيب أكل للكلب بتاعها ومتلاقيش".

وفور رؤية شيرين رضا، للغوريلا، استمرت في الصراخ ووقعت أرضًا حتى كشف رامز جلال عن شخصيته الحقيقية، فعنفته قائلة: "ابعد عني.. أنا قولتلك ابعد عني".

تدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.