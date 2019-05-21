روى المنشد الشيخ محمود ياسين التهامي، جانب من علاقته بالمولى عز وجل، وعن مناجاته لله، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090".

وقال التهامي إن آخر موقف له لمناجاته مع الله، عندما أصيب في ساقيه بعدما سقط من على السلم، وكان لديه ارتباطات كثيرة وحفلات، لمدة 15 يوما، منها حفلات دولية: "مكنش في دماغي رجلي أد مكان في دماغي حفلات الناس، والالتزام، عملولي آشعة وقالولي جذع شديد، وفي عظمة تحركت من مكانها، وتم تجبيسها وطالبه الدكتور براحة إجباري لمدة شهر ونصف".

وأضاف التهامي: "قولت متعودتش من ربنا غير على الستر، وهو ما اعتدت علية من والدي ووالدتي وجدي، وسافرت الإسكندرية وروحت الحفل واشتغلت، ولما بدأت الإنشاد الروح بتطغى على الجسد وكملت الحفلة، وبعد الحفلة الوجع طلع، وقعدت أكلم ربنا من الوجع، وهو موقف عمري مهنساه".

وتابع التهامي: "أنا ماشي أصلا بجمايل ربنا عليا، وربنا سترني في الليلة دي والليلة اللي بعدها، ودعوتي دائما ربي أسترني بيني وبين خلقك، وأنا دائما على يقين إن ربنا مُطلع وعارف وربنا مبيعملش غير اللي فيه صالح العبد".