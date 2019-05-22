أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، رد على ادعاءات جماعة "شباب محمد"، بأنه لا يأخذ بمبدأ الشورى، وقال: "أنا مؤيد من الله ورسوله ولا يحق لأحد مراجعتي أو التصرف في أمور الدعوة".

وأضاف خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن البنا كأنه يقول لهم أنه يوحى إليه "وصل به المقام في الكذب والتضليل والضلال والاضلال وإبعاد الناس عن جادة العقل إنه قال إني مؤيد من الله ورسوله".

وأوضح الديهي، أنه من خلال قراءاته توصل للسببين الحقيقين الذين أدوا للانفصال جماعة محمد، وهو أن صهر حسن البنا "عبدالحكيم عابدين"، كان قد أطلق دعوة بعنوان "التزاور والتودد"، هدفها زيارة الإخوان داخل السجون.

وأشار الديهي، إلى أن عابدين أقام عدة علاقات مع نساء الإخوان المسجونين، وعندما علمت الجماعة طالبت بفصله ولكن اعترض حسن البنا على هذا القرار، ولذلك استقال أحمد السكري وكيل جماعة الإخوان والمؤسس الحقيقي لها أن السبب الثاني يعود لقبول حسن البنا منحة مالية من المخابرات البريطانية عبر شركة قناة السويس.