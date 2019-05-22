جورج قرداحي يسلم جائزة لسيدة في "اسم من مصر".. والفائزة: ما كنتش مصدقة

استهل الإعلامي الكبير جورج قرداحي تقديم برنامجه "اسم من مصر"، المذاع عبر قنوات "on e"، و"cbc"، و"الحياة"، بتسليم جائزة بقيمة 100 ألف جنيه للفائزة، رغدة جمال شحتة، بالقطامية، التجمع الثالث، بمنطقة مساكن الزلزال، وأجابت عن حلقة الأمس، وكانت الإجابة "أسامة أنور عكاشة".

وأشارت الفائزة، إلى أن زوجها يعمل "شيف"، موضحة أنها تتابع البرنامج منذ بداية رمضان، موضحة: "لما اتصلوا بيا ما كنتش مصدقة إنى فزت"، وأطلقت الفائزة الزغاريد، فرحا بالفوز بالجائزة.

البرنامج يعد من برامج المسابقات شكلا، حيث يبدأ "جورج" فى سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية دون ذكر اسمها، وفى نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منهم المشاهد اسم صاحب القصة التى وردت فى الحلقة، ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه.

يذهب "جورج" إلى الفائزين فى بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه، أما فى المضمون فهذا البرنامج لفتة تكريمية رمضانية لشخصيات مصرية رفعت اسم مصر في الأعالي، من خلال ما حققته في حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، يختار كل يوم اسم أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بشعره أو بمروءة أو بتفوقه، فمصر غنية ليس فقط بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هى الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى.