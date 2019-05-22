الصين تشارك في مائدة إفطار الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة

شارك أعضاء السفارة الصينية، وممثلو الشركات الصينية العاملة بمصر، أمس، في "مائدة الرحمن" التي نظمتها الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، للسنة الخامسة على التوالي.

وأعرب الملحق التجاري لسفارة الصين بمصر، هان بينج، عن سعادته لمشاركته في الإفطار الذي تقيمه الجمعية سنويًا، مؤكدًا حرصه حضور هذه الفاعليات مع المصريين بصفة دائمة.

من جهتها، قالت هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، إن مشروعات الجمعية ممتدة من شمال مصر حتى جنوب الصعيد، حيث تقدم الوجبات المجانية للمحتاجين والشنط التموينية الجافة على مدار العام، وبالأخص في شهر رمضان.

وأضافت، في تصريحات لها، أن الجمعية تقيم احتفالية سنوية مع الجالية الصينية بمصر ممثلة في الغرفة التجارية الصينية ومجموعة الشركات الصينية العاملة على أرض مصر، والتي تقدم جزءا من الكراتين للأسر الأشد احتياجًا التي ترعاها الجمعية في المحافظات المختلفة.

وأوضحت أن دعوة الإخوة الصينيين للمشاركة بالإفطار على "مائده الرحمن" الخاصة بالجمعية، إظهارًا لأواصر المحبة والتعاون بين الشعبين المصري والصيني.