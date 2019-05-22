تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الـ 17، حيث تبدأ الحياة تبتسم لـ"ميزو" ويسجل أولى أغانيه بعد أن عرفته الصحفية "شيماء" على أحد الشعراء لرفعها على يوتيوب.

يستمر "زغللة" في المتاجرة في المخدرات ويعمل في توريدها ضد رغبة سيده مما يغضبه، ويطلب من رجاله معرفة مصدر هذه المخدرات التي يحصل عليها "زغللة".

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.