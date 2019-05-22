محارب هُمام واجه المرض اللعين بعزيمة الأقوياء، لم يستسلم أو ييأس، عقب إجراءه عملية استئصال جزء من القولون إثر إصابته بسرطان، لينهض بعدها الإعلامي شريف مدكور، ويبدأ رحلة العلاج، مصحوبًا بدعوات الجمهور والأصدقاء بالشفاء العاجل له وتجاوز هذه المحنة.

"الوطن" التقت شريف مدكور، وتوجهت معه إلى مقر علاجه، قبل بدء أول جلسة للعلاج بالكيماوي، ليكشف عن آخر تطورات رحلة المرض، وموعد العودة للتليفزيون والظهور في برنامجه "4 شارع شريف" من جديد.

ويقول "مدكور" إنه لا زال في بدايات مرحلة العلاج، مشيرا إلى أنه يحارب مرض ليس هيناً، ويحتاج جهداً كبيراً ونفساً طويلاً: "الرحلة ما زالت في أولها، ودعوات الناس تطمأنني، وتدفعني للأمام".

وبوجه مبتسم عبر مدكور عن سعادته بتحسن صحته بشكل تدريجي، الأمر الذي لاحظه مؤخراً، موضحًا أنَّه يتلقي حاليًا جلسات العلاج بالكيماوي، والذي يأمل أن تكون أول طريق الشفاء.

وأشار إلى أن خطة العلاج تسير كما هو مخطط لها تماماً، متابعًا: "أنا دلوقتي رايح آخد جلسة كيماوي.. كل اللي بيحبني يدعيلي بقى"، وتابع: "يؤلمني عدم صيامي في رمضان وأنا لم أعتد ذلك".

وأضاف: "أكثر ما يسعدني هو حب الجمهور، في الحقيقة شعرت بقيمتي لدى الناس بعد الإصابة بالكانسر، فيضان من التعاطف والدعاء والمشاعر الصادقة تجاهي، جعلني أقوى بكثير من ذي قبل، وأن لطف ورحمة الله دائمًا تظهر مع الابتلاء".

وعن موعد عودته للعمل بالتليفزيون مرة أخرى، أكد شريف مدكور أن الأمر قد اقترب كثيرًا، وقد تكون العودة عقب عيد الفطر المبارك.

وبأسلوب يملؤه التفاؤل وجه مدكور رسالة لمحبيه عبر "الوطن": "رمضان كريم على كل الجمهور المصري، ويا رب دايماً بخير وسعادة.. اتطمنوا أنا بخير وزي الفل وهرجع قريب إن شاء الله أحسن من الأول".