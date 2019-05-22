تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لطلاب الصف الأول الثانوي المحتجين علي ما حدث اثناء تأدية الامتحانات من وقوع السيستم وخلافه، مجتمعين مع محافظ المنوفية وهم جاسلين علي الأرض الأمر الذي وجب التحقق من حقيقة تلك الصور، وما وراءها.

بدوره، أكد معتز حجازي المتحدث الرسمي بمحافظة المنوفية، أن اللواء سعيد عباس فور علمه باحتجاج الطلاب امام مبني المحافظة خرج مسرعًا للطلاب ودعاهم للجلوس معه، ومناقشتهم في مشكلاتهم، والتي هي في الاساس من اختصاص وزارة التربية والتعليم.

واشار إلي أن المحافظ دائمًا يحتوي ويسمع كل من لديه مظلمة، وتوجيهاته واضحة دائما بالاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل علي حلها، مؤكدًا أن كثرة العدد ووجود طلاب وطالبات هي السبب الأساسي في ظهور الصوره بتلك الشكل، وأن بعض الطلاب اختاروا طواعيًا اتاحة الفرصة لزملائهم الطالبات، أن يجلسوا علي المقاعد المتاحة بقاعة الاجتماعات، وذلك لعدم التزاحم والإلتحام فيما بينهم، واختاروا الجلوس علي الارض مع رفضه الشديد لذلك.

كما طالب حجازي جميع وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينشر، مشددًا علي أن محافظة المنوفية بكل قيادتها لم ولن تدخر جهدًا من أجل تحسين معيشة المواطن، وتوفير احتياجاته وحل مشكلاته.