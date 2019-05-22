غابوا عن دراما رمضان واتجمعوا في إعلان "500 500": "قادرين نعملها"

لسنوات عدة اعتاد الجمهور على طلتهم عبر الشاشة الصغيرة خلال موسم دراما وإعلانات رمضان 2019، إلا أنهم غابوا هذا العام لأسباب عدة ولكن "الخير" جمعهم ليراهم الجمهور على الشاشة من خلال إعلان مستشفى 500 500 لعلاج الأورام، الذي شهد نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا من الجمهور.

"قادرين نعملها"، اسم الأغنية التي غناها النجم محمد جماقي وهو عنوان والحملة الدعائية الجديدة لمستشفى 500 500، وشارك فيها العديد من نجوم التمثيل والغناء والكرة بعضهم يشارك في موسم دراما رمضان الحالي وآخرين خارج السباق الرمضاني.

يسرا، على رأس النجوم الذين خرجوا عن السباق الرمضان 2019، في سابقة هي الأولى من نوعها تقريبا بالنسبة إليها وقالت في تصريحات لبرنامج “MBCTrending” عبر شاشة MBC 4 إن عدم وجود الوقت الكافي للتحضير للعمل وإنتاجه بالشكل المرضي سبب أساسي لخروجها من منافسة هذا العام، وكانت يسرا قدمت في رمضان الماضي عملها الدرامي "لدينا أقوال أخرى".

كذلك، كانت النجمة ليلى علوي من الحاضرين في الإعلان الخيري رغم غيابها عن الدراما، ورجح أن السبب هو عدم تحمسها لسيناريو محدد من المعروض عليها.

إلا أن الإرهاق الذهني والبدني وراء ابتعاد النجم عمرو يوسف عن دراما رمضان هذا العام، حيث قال، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه لن يشارك في دراما رمضان المقبل، لرغبته في الراحة بعد عناء تجربته الأخيرة في مسلسل "طايع"، الذي عُرض في رمضان 2018، وذلك بعد أن استنزفه المسلسل جسديا وذهنيا أثناء مراحل تحضيره وتصويره.

أما آسر ياسين، فابتعاده جاء باتفاق، حيث قال السيناريست شريف بدر الدين، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه يحضر لمسلسل "شبر ميه" بطولة آسر ياسين والذي يتجه فيه إلى الكوميديا، وأكد أنه سيكون خارج السباق الرمضاني.

مسلسل "ضد القانون"، العمل الدرامي الذي كان من المفترض أن يشارك به النجم إياد نصار في موسم رمضان الحالي، إلا أنه توقف العمل به بسبب قرار القنوات الفضائية بوضع حد أقصى لشراء الأعمال الدرامية بـ70 مليون جنيه.

وفي مقتبل العام الجاري، قال النجم كريم فهمي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لن يشارك في السباق الرمضاني بسبب بعض القضايا المتعلقة بعدد الأعمال الدرامية، وأن هذا الأمر لا يحزنه، غير أنه يركز في السينما أكثر من الدراما خلال الفترة المقبلة.

كما غابت النجمتان رجاء الجداوي وهنا شيحة عن السباق الرمضاني لهذا العام، وشاركا في الإعلان الخيري.