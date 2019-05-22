تفحم أتوبيس يتبع هيئة النقل العام، مساء اليوم، في شارع بورسعيد بالقاهرة، دون وقوع أية إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة.

ورجحت التحريات أن وراء الحادث ارتفاع درجات الحرارة، أو ماس كهربائي.