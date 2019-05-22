هادئ الطباع طيب الشخصية، ولكنه ماكر في طريق الوصول إلى "القرش" فبدأ من الصفر مع والده، ليكونا شركة كبيرة تدر عليهما دخلا يفوق خيالهم، لينعموا برغد من العيش، يصاحبه كثير من الحقد من قبل أشقائه لكونه المفضل لأبيهم، بجانب إدارته للشركة، هكذا طل علينا الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "أبو جبل"، لتدور الأحداث حول الصراع على المال، يلازمها بعض الأحداث الحزينة الأليمة طوال حلقات المسلسل الذي يعرض في شهر رمضان عبر شاشة "أون إي".

خلافات بين "حسن" وأشقائه كان الشيء الغالب على المسلسل، بسبب الشركة فيلجأ لوالده (حسن حسني) من أجل لم شمل الأسرة ومحاولة إقناعه بعدم فض الشراكة مع إخواته، كما يذهب شقيقه سعد "دياب"، إلى حماه وهو الفنان محمود البزاوي الذي يكره مصطفى شعبان ويغير من نجاحه وزوجته الفنانة نجلاء بدر التي تحرضه على أشقائه، ليقرر الانفصال عن إخوته.

بدأ المسلسل بحريق هائل في شقة "مصطفى شعبان" والذي يجسد شخصية "حسن" ليفقد 2 من أطفاله، في مشهد أليم سبب له الكثير من الحزن والغضب الذي جعله يطلق زوجته "عائشة بن أحمد" والتي تجسد شخصية "مريم" بسبب تركها لأولادها من أجل الخروج للتسوق.

لم تقتصر الفاجعة عند فقد أطفاله فقط، وإنما خسر أمواله في الحريق، حيث يحب الاحتفاظ بما يملكه في المنزل دون الذهاب إلى البنوك، ما يعرضه للإفلاس، وبعد توالي الأحداث وتحقيقات النيابة يكتشف "مصطفى شعبان" أن الأموال تم سرقتها من المنزل قبل إشعال الحريق بفعل فاعل، ليدور في دوامة كشف لغز ما حدث.

مسلسل أبو جبل في الحلقة الأولى.. "حسن" يطلق زوجته بعد مصرع أولاده

تصاعدت في الحلقة الثانية وتيرة الأحداث بعدما احترق منزل مصطفى شعبان بفقد أطفاله، الذين تركتهم والدتهم وذهبت للتسوق، وقرر تطليقها، ليتراجع عن ذلك في الحلقة الثانية وقام باحتضانها أثناء بكائها على أطفالها الصغار.

وخسر "شعبان"، أمواله التي كان يحتفظ بها في المنزل الذي تم حرقه، فقرر بيع سيارته من أجل أن يسدد المستشفى التي حجز فيها والده بعد إصابته في الحريق، كما دخل في مشادة مع أشقائه بسبب ضياع الأموال.

"أبو جبل" يتصدر التريند.. "شعبان" يفقد أمواله في الحريق

كعادته منذ بداية عرضه في شهر رمضان، يشهد العديد من التطورات المليئة بالإثارة، فقدت مريم حسن "أرملة غالي" شقيق حسن، جنينها وذلك بعد تعرضها إلى أزمة نفسية نتيجة مقتل زوجها فى حادث سيارة.

وبدأت "نجلاء بدر" الذي تجسد شخصية "رحاب" في خطة الانتقام من حسن الذي تكرهه هي ووالدها، فقررت ترك منزلها، وتهديد زوجها من قبل أبيها بأن يشتري لها منزل خاص ويأتي إليهم بأموال قبل رفع الشيكات التي وقع عليها مقابل شراء قطعة أرض.

مسلسل "أبو جبل" في الحلقة الثالثة: كشف مؤامرة حرق منزل مصطفى شعبان

وتوالت الأحداث المثيرة في مسلسل "أبوجبل"، فشهدت الحلقة الرابعة منه أجواء ساخنة غلب غلب عليها الحزن، حيث تسبب إبلاغ الفنان دياب الذي يجسد دور "سعد"، أحد أشقاء "حسن أبو جبل"، في موت والده الفنان حسن حسني.

كما عرض "وجيه" على "سعد" و"رزق" شراء الشركة منهم، وبهذه الطريقة يسددون ديونهم، ووافق "سعد" وأكد أنه سيرغم شقيقه "حسن" على فكرة البيع.

الحلقة الرابعة من مسلسل أبوجبل.. موت "الأب" ونهاية بمكالمة غامضة

اكتشف حسن في الحلقة الخامسة أن انتصار "مريم حسن" زوجة شقيقه المتوفى غالى، كذبت عليه ولم تخبره بأنها فقدت طفلها طمعا منها في الميراث، في الوقت الذي عبر فيه رئيس المباحث عن شكه فيها وفى مريم "عائشة بن أحمد"، مؤكدا أن واحدة منهما قامت بسرقة الـ30 مليون جنيه من منزل العائلة قبل الحريق.

الشكوك تدور حول عائشة بن أحمد ومريم حسن في الحلقة الخامسة من "أبو جبل"

في الحلقة السادسة من المسلسل، لجأ كل من "رزق" والذي جسد شخصيته محمد علي رزق، و"سعد" والذي جسد شخصيته "دياب"، لتوكيل محامٍ من أجل إجراءات الميراث، بعد خلافهما مع أخيهم الثالث غير الشقيق "حسن" (مصطفى شعبان)، ليقرر الأخير أن يتنازل عن الشركة لإخوته.

ويذهب "وجيه" (محمود البزاوي) الذي يكن كراهية لـ"حسن" ويريد الانتقام منه، فيعايره بخسارته للشركة مما دفع مصطفى شعبان عن فكرة بيع الشركة له، ويؤكد له أنه سيقبل بالسجن بدلا من ذلك.

أبو جبل في الحلقة السادسة.. "مصطفى شعبان" يتراجع عن بيع الشركة

والتقى حسن "مصطفى شعبان"، في الحلقة السابعة بابن عمه شعبان، لمعرفة حقيقة تورطه بسرقة الأموال التي اختفت بعد حريق المنزل الخاص بالعائلة في الحلقة الأولى من المسلسل حسبما اتهمته النيابة.

واستدعت الشرطة "شعبان" للاستماع لأقواله، والذي أكد أن عمه هو من طلبه للحضور للمنزل، ليأمر رئيس المباحث بحبسه يومين لحين عرضه على النيابة.

ومع اشتعال الأحداث، أفصح سعد "دياب" عن نيته صنع مكيدة لأخيه حسن، تجعله يعترف بأنه هو من يقف ورء الحريق أو التنازل عن نصيبه في الميراث.

مسلسل أبو جبل الحلقة السابعة.. "حبس مصطفى شعبان"

شهدت الحلقة الثامنة من "أبو جبل"، لقاء الإخوة مصطفى شعبان "حسن" وأشقائه، ببيتهم القديم ليطالبوه بتقسيم الميراث والشركة ولكنه أخبرهم أن والده كتب الشركة باسمه قبل وفاته، ما جعلهم يعتدون عليه ويتهمونه بالتزوير ولكن أهل الحارة تدخلوا ولقنوهم علقة ساخنة حيث تم طردهم من الحارة تأديبا لهم لما فعلوه مع حسن.

أبو جبل في الحلقة الثامنة.. البزاوي يطلب "خلع" نجلاء بدر لزوجها

وعادت زوجة "مصطفى شعبان" الذي يجسد شخصية "حسن" إليه بعد تطليقها في الحلقة الأولى، حيث ذهبت "عائشة بن أحمد" إلى منزله رغم اعتراض والدها.

وذهب جميع أفراد الأسرة إلى جلسة التحقيقات في النيابة، للإدلاء بأقوالهم حول من الشخص الذي سرق الفلوس التي كانت بالمنزل عند حريقه، وأكد "حسن" براءة ابن عمه "شعبان" من هذه التهمة التي ألقيت عليه من قبل النيابة، ووافقته زوجته التي أكدت حبه لأولادها وخوفه عليهم كأنه واحد من الأسرة.

وتوالت الأحداث خلال الحلقة، حيث دبرت "نجلاء بدر" مكيدة لـ"حسن" من أجل الحصول على الشركة، وذهبت إلى زوجها "رزق"، من أجل عرض الأمر عليه، ليقوم بدوره بإبلاغ أخيه الذي رفض تدبير المكيدة لشقيقه "حسن".

بينما تخطط والدة "مريم حسن"، لزواج ابنتها من شقيق "غالي" (حسن شتا) بعد وفاته، ولكنها أخبرتها بأنه مرتبط عاطفيا، ولكن لم تكترث الوالدة لأقوالها وذهبت لعمل عمل عند أحد الدجالين.

مسلسل أبو جبل في الحلقة التاسعة.. نجلاء بدر تدبر مكيدة لـ"حسن"

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل أبو جبل محاولة انتحار عائشة بن أحمد "مريم" بعد أن قرر مصطفى شعبان "حسن" أن يعيدها إلى منزل والدها سناء شافع، الذي تعرض لأزمة قلبية شديدة كادت أن تسفر عن وفاته.

وتم خطف ابن مصطفى شعبان "حسن" أثناء وجوده في المدرسة من قبل زوجة ابنه عمه "شعبان"، المتهم بحرق المنزل وسرقة الأموال، والتي هددته قائلة: "حياة ابنك قصاد براءة شعبان".

أبو جبل الحلقة 10.. محاولة انتحار زوجة مصطفى شعبان

وفي الحلقة الـ11 من المسلسل واجه حسن زوجة شعبان ابن عمه، التي خطفت ابنه، ليؤكد لها عدم غضبه منه مؤكدا أنه يشعر بما تعانيه بسبب القبض على زوجها، مشيرا إلى أنه مطمئن على ابنه معها ولن يطالبها برجوعه.

وتوالت أحداث الحلقة، لتكشف زوجة شعبان عن مكان ابنه أيمن، ويعود به لوالدته مريم "عائشة بن أحمد".

مسلسل أبو جبل الحلقة 11: عودة ابن مصطفى شعبان المختطف

أمرت النيابة في الحلقة الثانية عشرة من المسلسل بتجديد حبس (شعبان) أحمد حبشى 45 يوما، إذ إن المحامى أكد لحسن أن الأمر أصبح معقدا والأدلة ضد شعبان.

كما تلقى الشرطة القبض على (سعد) دياب لإمضائه شيكات بدون رصيد لحماه محمود البزاوى، حيث إن حماه قدم الشيكات للنيابة للضغط على حسن حتى يتنازل له عن الشركة، ثم تنازل عن المحضر، وبعد خروج سعد من السجن يذهب لحسن ليحصل منه على التنازل، ليفاجئه حسن بسؤال "ليه حطيت المفتاح لشعبان" ليوجه له اتهاما من ذلك السؤال بطريقة مباشرة.

واستمرت الإثارة في أحداث المسلسل، فتواجه "حسن" في أحداث الحلقة الثالثة عشرة، "أبو جبل"، مع محمود البزاوي "وجيه"، الذي ينفي تورطه في تلفيق تهمة حريق شقته لابن عمه.

يحاول "سعد" إقناع أخيه "رزق" بالوقوف في وجه حسن، إلا أنه يرفض، لأن "حسن" هو الوحيد الذي سيعيد لهما حقوقهما.

يتوجه "سعد" لبيت "انتصار" زوجة أخيه ويطالبها بتقسيم الميراث إلا أنها ترفض.

مسلسل أبو جبل الحلقة 13: "وجيه" ينفي لـ"حسن" تورطه في الوشايه بشقيقه

خرج "دياب" من السجن، في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "أبو جبل"، بعد أن تنازل وجيه عن المحضر المقدم ضده، مقابل حصوله على شركة شقيقه "حسن" مصطفى شعبان الذي قرر التنازل عن الشركة لصالحه مقابل الحصول على 40 مليون جنيه، ولكنه أوقعه في الفخ بوض بند في عقد التنازل جعل "البزاوي" يخسر كل شيء.

وبعد ماحدث له من "حسن"، نقل محمود البزاوي "وجيه" إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وحول "حسن"، الأموال التي حصل عليها من "وجيه"، وأعطى الأموال لأشقائه.

وكشفت عائشة بن أحمد "مريم" زوجة مصطفى شعبان "حسن" عن لغز جديد بشأن سرقة الأموال، حيث قالت له إن "الواد عرسة اللي شغال عند شعبان ابن عمك كان يعرف إن الفلوس في البيت قبل الحريق".

مسلسل أبو جبل الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبيع الشركة ويكشف لغز السرقة

توالي الأحداث وتتصاعد في رحلة مصطفي شعبان في البحث عن مدبر ومنفذ حريق وسرقة منزله وبالفعل يكتشف حسن أن "عرسة" أحد العاملين بالشركة هو من كان يعلم مكان الفلوس التي تمت سرقتها.

وتذكر مصطفي شعبان أنه منح "عرسة" المفاتيح ليركن سيارته وبعدها يتوجه إلى حسن بالمخزن، وظل يبحث عنه حتى عثر عليه بمساعدة ابن منطقته وكبيرها.

وبعد توزيع حسن على أشقائه حقوقهم المادية من بيع الشركة يتجاهل محمد دياب "سعد" زوجته نجلاء بدر "روبى" بعد أن حصل على أمواله من حسن ويقوم سعد ورزق بتأسيس شركة بعيدا عن الفنان "مصطفى شعبان".