انتهت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، من برنامج تقييم ودعم الأداء القيادى لرؤساء الشركات التابعة، الذى تم تنفيذه للمرة الأولى فى تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، وذلك وفق معايير عالمية محدّدة وواضحة. وقالت الوزارة فى بيان، اليوم، إن البرنامج يأتى فى إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الموارد البشرية فى الشركات التابعة لها، وتستهدف الوزارة من البرنامج تطوير وتحسين الأداء والتأكد من توافر القدرات والمهارات القيادية لدى رؤساء الشركات التابعة، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية والخطة التى تتبناها الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة، التى تشمل ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوزارة: «ضماناً للحياد والنزاهة، فإن اللجنة المشكَّلة للتقييم -التى ضمّت مجموعة من أفضل الخبراء والاستشاريين فى مجال دعم وتقييم الأداء القيادى- ثلثا أعضائها من خارج الوزارة، والثلث الأخير من الوزارة، مع الإشارة إلى أنه لم يحضر هذا البرنامج، أو يشارك فى التقييم أى مسئول من الشركات القابضة التى تتبعها هذه الشركات».

وشمل البرنامج- الذى عُقد على مدار شهر ونصف بمقر مركز إعداد القادة التابع لوزارة قطاع الأعمال العام- قياس عدة عناصر للأداء القيادى أبرزها التفكير الاستقرائى والإبداعى، والقيادة الاستراتيجية، وقيادة الريادة والأداء، واتخاذ القرار، والوعى التنظيمى، وقيادة التغيير، مع الأخذ فى الاعتبار نتائج أعمال الشركة خلال فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة.