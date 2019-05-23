أحداث ساخنة شهدتها الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، حيث تفاجئ الفنان أحمد السقا والذي يُجسد شخصية "عيسي" بوقوف الفنان عماد زيادة، والذي يُجسد شخصية "رشوان"، أمام مخزن المخدرات الذي كان يديره "عزت" الفنان هادي الجيار، قبل وفاة الأخير.

حاول "عيسى" الهروب، وهو يقود سيارة نصف نقل محملة بمخدر "الاستروكس"، من "رشوان"، واستمر الأخير في ملاحقته بسيارته حتى انقلبت في المياه، بينما عرض "عيسى" على شقيق "عبد القادر"، والذي تم سجنه بدلًا من عيسى، في قضية مقتل "ضاحي" بوعد إعطائه مبلغ من المال، أخذ على نصف المخدرات التي معه، والتصرف فيها وبيعها، ولكنه رفض.

وحاولت الفنانة مي عمر، التي تُجسد شخصية "فرح"، أن تقنع عيسى بأن يُخبيء المخدرات في المدرسة التي يّعمل بها مدرس تاريخ، إلا أن الأخير يرفض، وبعد إلحاحها عليه وافق عيسى على طلبها.

وفي مشهد آخر، زار عيسى شقيقه الفنان كريم عفيفي، والذي يُجسد شخصية "حمزة" داخل محبسه، فيما أوصاه الأخير بأن يرعى ابنته حال إعدامه، والأخير يطمئنه بأن الحكم لن يصل إلى هذا الأمر على الإطلاق.

وعقب انقلاب رشوان بسيارته في الترعة أثناء مطاردته لـ "عيسي"، تمكنت قوات الأمن بمساعدة الأهالي من إنقاذه وتم نقله للمستشفى، وأبلغ الشرطة أن ما تّعرض له ما هو إلا حادث طبيعي، ولم يخبر الشرطة أن مطاردته لـ "عيسى" وراء الحادث، وتفاجئ في نهاية المسلسل "رشوان" بزيارة عيسى له.