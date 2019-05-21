أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الخامسة عّشر من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، والذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث ترك الفنان أحمد السقا والذي يُجسد شخصية "عيسي"، منزلi في محافظة المنيا، وقامت زوجة الفنان كريم عفيفي، والذي يُجسد شخصية "حمزة"، شقيق عيسي، بإبلاغه بترك عيسي للمنزل وتنازله عن ورثه لأشقائه.

وتُصر الفنانة سلوى عثمان، والتي تُجسد شخصية "ثريا"، الزوجة الأولى للفنان هادي الجيار، والذي يُجسد شخصية "عزت"، على مقابلة "عبد القادر"، حارس فيلا زوجها الذي قُتل، وقابلته في السجن من أجل معرفة الحقيقة وراء قتل زوجها، وهل كان السقا الذي يُجسد عيسي وراء قتله أم الفنان محمد ممدوح، والذي يُجسد شخصية "ضاحي".

وغيرت الفنانة مي عُمر، والتي تُجسد شخصية "فرح"، وهي زوجة الفنان هادي الجيار الثانية، والذي يُجسد شخصية "عزت"، أرقام هواتفها، وعندما حاول عيسي الاتصال بها كثيرًا لم يستطيع الوصول إليها، إلا أنها فاجئته حين اتصلت به من رقمها الجديد وأخبرته بسفرها للقاهرة.

ووقع الفنان أحمد السقا، في أزمة جديدة بالمدرسة الذي يّعمل بها مدرس تاريخ، حيث بعد أن هدأت مشكلاته بسبب حديث المدرسين هناك بأنه تاجر مخدرات وأنه وراء قتل ضاحي، إلا أن الأزمة تجددت عندما رفضت إدارة المدرسة طلبه في الحصول على أجازه الذي تقدم بها، وفور رفض المدرسة طلبه، غادرها على الفور من أجل لقاء فرح.

"ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح (تايسون)، مي عمر، إنجي المقدم، ريم سامي، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصبّاح.