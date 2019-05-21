أحداث ساخنة شهدتها الحلقة السادسة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

بدأت الحلقة بتهديد الفنان عماد زيادة، والذي يُجسد شخصية "رشوان"، للفنان أحمد السقا، والذي يُجسد شخصية "عيسي"، والفنانة مي عمر، التي تُجسد شخصية "فرح"، بالقتل إذا لم يُبلغاه عن مكان مخزن المخدرات.

رفض عيسي، إبلاغ رشوان بمكان مخزن المخدرات، وأقنعه بأنه سيقوم بجلب المخدرات إليه وإعطائه نصف الأموال مقابل أن يقوم هو بالتصرف في هذه البضاعة وبيعها.

وذهب عيسي لمخزن المخدرات، وفجأة وجد فلاشه التي قام بتصويرها له الفنان محمد ممدوح، والذي يُجسد شخصية "ضاحي"، أثناء تعبئته للمخدرات، فقام بأخذها. كما وجد في نفس الفلاشة أن "نصيف" الصيدلي هو من كان يقوم بطبخ الاستروكس للفنان هادي الجيار، والذي يُجسد شخصية "عزت".

تواصل الفنان أحمد فهيم، والذي يُجسد شخصية شقيق "عبد القادر" السجين، حيث حُبس عبد القادر بعد اعترافه بقتل ضاحي، بدلًا من عيسي مقابل الحصول على الأموال، بعيسي وهدده بالكشف عن حقيقة قتل "ضاحي" حال غدر عيسي له، ولكن عيسي طمأنه وحدد لها موعدًا لمقابلته فيه من أجل تسليمه للأموال.

وفي مشهد أخر، طلبت الفنانة هبة مجدي، والتي تُجسد شخصية "زينب"، من زوجها الفنان مجدي بدر، تطليقها وقامت بتهديده ببعض الأوراق من أجل أن يُطلقها ولكنه يرفض ذلك.

اعتدى عيسي، على حارس مخزن المخدرات الخاص بـ "عزت" و"ضاحي"، من أجل دخوله وأخذ المخدرات وتصريفها، ولكنه اكتشف وجود التاكسي الذي سُرق منه في أولى حلقات المسلسل.