بالفيديو| شريف مدكور بعد استئصال الورم: فكيت الغرز.. ومش قادر أصوم

طمأن ِشريف مدكور، محبيه ومتابعيه، عبر بث مباشر، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال مدكور: "أنا قولت أمسي عليكوا وأطمنكوا عليا والحمد لله بقيت أحسن وفكيت الغرز امبارح وقاعد اتفرج على الناس على فيس بوك" مقدمًا الشكر لكل من سأل عليه ودعا له واتصل به معتزرًا لكل من لم يرد على اتصالاتهم الهاتفية.

وأوضح مدكور، أنه لا يصوم رمضان نظرًا لظروفه الصحية والأدوية التي يتناولها "انا منبهر من اللي الناس بتعمله في شهر رمضان منبهر وزعلان الحقيقة".

وانتقد مدكور سلوكيات المصريين في شهر رمضان: "شهر رمضان للصوم والعبادات وانا متضايق اني مش قادر أصوم.. ومتعملش للمنظرة والفسح والهزار والعبايات والفطار وكل الشركات الكبيرة بتتبارى إنها تعمل سحور في أماكن والناس رايحة سهرانة ولابسين عبايات انا مش متضايق من العبايات، العبايات لطيقة ياريت طول السنة الستات تلبس في مصر عبايات".

وتابع: "بس هو انتوا يإما قدام التلفزيون أو بتحضروا نفسكم عشان عندكم عزومة أو خروجة هل هو ده رمضان هل هو ده شهر رمضان؟!" مضيفًا: "كل حاجة بوظناها حتى شهر رمضان".

وطمأن مدكور، محبيه على صحته، قائلا إنه سيبدأ جلسات علاج الكيماوي خلال الأسبوع المقبل، بعدما أطلق على العلاج الكيماوي إسم "الكيمو".