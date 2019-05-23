وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعتى أرض بمساحة إجمالية حوالى 77 فداناً، بالحى الثانى بمدينة ناصر بأسيوط، لشركة بورتو أسيوط للتنمية السياحية "ش.م.م"، لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن هذا هو أول مشروع عمرانى متكامل بمدينة ناصر، مشيراً إلى أنه يتم الالتزام بما يلى، لا تزيد المساحة المبنية بالنشاط السكني عن 25% من إجمالي مساحة الأرض، وبارتفاع (أرضي + 4 أدوار)، ولا تزيد مساحة الخدمات عن 12% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح بتخديمها من خارج المشروع شريطة سداد العلاوات المقررة طبقا للقواعد، وتكون الكثافة السكانية بالمشروع 150 شخصاً/الفدان كحد أقصى، ومدة تنفيذ المشروع 6 سنوات ونصف تُحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع، مع التزام الشركة بتنفيذ 10% كحد أدنى من منشآت المشروع خلال السنة الأولى مع صدور القرار الوزارى المذكور، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 15% (مع خصم ما تم سداده كجدية حجز) عند التخصيص مضافاً إليها جميع الرسوم الإدارية، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، ويتم سداد باقي الثمن على 4 أقساط سنوية محملة بالأعباء تبدأ فور انتهاء فترة السماح الممنوحة للشركة وقدرها عامان من تاريخ المطالبة المالية بسداد المقدم مع سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة.

وقال وزير الإسكان: تمت الموافقة أيضاً على تخصيص قطعة الأرض رقم 15 م بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد، بمساحة حوالى 2120 م2، لشركة كفافي الدولية للاستثمار، لإقامة نشاط تجاري إداري، وفقاً للسعر المبدئي المحدد بمعرفة لجنة التسعير، على أن تتم المحاسبة الفعلية وفقاً للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وباشتراطات بناء (40% نسبة بناء وارتفاع أرضي + 3 أدوار، ويسمح بزيادة دور مستقبلاً حال طلب الشركة ذلك وبعد سداد العلاوة المقررة) مع الالتزام بالضوابط التالية، مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ الاستلام، ويتم استكمال نسبة السداد حتى 30% من قيمة الأرض (10% يتم سدادها ونسبة الـ20% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ المطالبة المالية وموافقة مجلس الإدارة) على أن يتم سداد باقى الثمن على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات وتكون الأقساط محملة بالأعباء، ويتم تحديد قيمة الأقساط بالجنية المصري، ويتم تقدير القيمة بالعملة الأجنبية (الدولار) وقت السداد بما يساوي القيمة بالجنيه المصري، وتكون الفوائد في حال استحقاقها وفقاً للقيمة المعلن عنها بالبنك المركزي وقت السداد، على أن يتم تحويل قيمة الفائدة من جنيه إلى دولار وقت السداد وفقاً للسعر المحدد بمعرفة لجنة التسعير علي أن تتم المحاسبة الفعلية وفقاً للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وتلتزم الشركة بالحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع.

وأضاف الوزير: وافق مجلس إدارة الهيئة على الطلب المقدم من رئيس أمناء مؤسسة العزيمة لدعم مرضى السرطان، ونصت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (30) بنشاط طبي بمساحة 3150 م2 تقريباً بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بمدينة الشروق، لإقامة مركز طبى لمرضى السرطان لأخذ جرعات العلاج الكيماوى بالمجان، وذلك بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حاليا (السداد الفورى)، وطبقاً لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، مع تطبيق الاشتراطات البنائية للنشاط طبقا للقرار الوزاري رقم (232) لسنة 2009، وتقوم المؤسسة باستيفاء مستندات الدراسة الاقتصادية وطبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخصيص قطعة الأرض رقم (53) بمساحة (10585م2) بمنطقة مركز خدمات المدينة (2) بمدينة الشروق، بنشاط تعليمي طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة بنظام نقل الأصول لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإقامة مدرسة للمتفوقين لخدمة سكان مدينتي الشروق وبدر، مع تطبيق الاشتراطات البنائية للنشاط طبقاً للقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009، (وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة 53 بتاريخ 5 /7 /2011).

وأضاف: وافق مجلس إدرة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطع الأراضى أرقام (22،21،20) بمساحة 6 آلاف م2، بمدينة السادات، بامتداد المنطقة الصناعية الأولى بمنطقة المخازن وما عليها من إنشاءات نقداً (خلال شهرين من تاريخ إخطاره)، وذلك لبناء مخازن مستقلة للمواد الخام المستخدمة فى العملية الإنتاجية، لصالح شركة مصر أسبانيا للبطاطين والمنسوجات، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية.

كما وافق مجلس الإدارة على إتاحة قطعة الارض رقم (14) – قطاع (ع) – منطقة ابني بيتك (7) بمساحة (2634,9 م2) بمدينة حدائق أكتوبر، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الإنجيلية، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق مجلس الإدارة على تخصيص جزء من القطعة رقم (5) بمساحة حوالي (52500 م2 ) جنوب منطقة (6 A) بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة فيتكس للغزل والنسيج، لإقامة مصنع لصناعة الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة، ويكون التخصيص بنظام البيع، ويتم تقديم دراسة جدوى نهائية من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة، مع التزام الشركة بتعهداتها، وبالاشتراطات البنائية)، ويكون أسلوب السداد كالتالى: استكمال نسبة الـ25% "يتم سدادها بالدولار" وذلك بسداد 15% إضافة الي 10% السابق سدادها جدية حجز، كمقدم يتم سداده خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بالمطالبة المالية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، ويُستحق القسط الاول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط محملة بالفوائد، باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد، ويتم إستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وفي حالة عدم التزام الشركة يتم خصم نصف نسبة الـ10 % من قيمة الأرض السابق سدادها كجدية حجز وطبقا لقرار مجلس الإدارة رقم (125) بتاريخ 2019/3/5.