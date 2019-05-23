بالصور| تكريم 100 طفل من حفظة القرآن بمسابقة الأوقاف بكفر الشيخ

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، برئاسة الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، الحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ، بعنوان "راقي بأخلاقي".

جاء ذلك بحضور محمد ابو غنيمة السكرتير المساعد لمحافظة كفرالشيخ، نائبا عن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، والدكتور مدحت يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة العلوم لتشييد وتشغيل المدارس وراعى الحفل، والشيخ عطا بسيوني مدير عام الدعوة بالاوقاف، والدكتور احمد الغول، منسق عام المسابقة، و القائم علي دار القرآن الكريم بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية، بقراءة القرآن للطالب، أيمن رسمي أبو هبره، باعتباره أفضل الأصوات الحسنة بالمحافظة، يلي ذلك انشودة "أول كلام هاجر المصرية" للطالبة الزهراء لايق، ثم توزيع الجوائز علي حفظة القرآن الكريم.

قال محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ، إن الأزهر هو رائد الإسلام في العالم اجمع، وسيظل الدين بخير ما دام يوجد حفظة للقرآن الكريم من مختلف الأعمار، والأهم أن يتم العمل بالقرآن.

وأوضح الدكتور مدحت يوسف، أنه يتم تكريم 100 من الأطفال والشباب الحافظين للقرآن الكريم، يتراوح أعمارهم من ٥ سنوات وحتي ٢٠ عام، بالإضافة لتكريم فتيات دار الحنان للأيتام بكفرالشيخ.