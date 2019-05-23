نشرت سيدة تركية، انتحر زوجها حرقا بسبب الأوضاع الاقتصادية، رسالة غاضبة أكدت فيها أنها لن تسامح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوفاة زوجها بسبب الأحوال المعيشية، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وكان مواطن تركي في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، يدعى أيوب دال، أقدم على حرق نفسه، اعتراضا على معيشته دون فرصة عمل.

وقالت السيدة: "سأدعوا عليهم حتى آخر نفس"، في إشارة إلى "أردوغان" وبعض المسؤولين المحليين.

وتابعت: "أنا زوجة أيوب دال، كان زوجي في ريعان شبابه، كان في سن 32 عاما، لن أترك حقي من هذه الدولة، لقد مات زوجي بسبب هذه الدولة".

وأوضحت الزوجة أن زوجها كان عاطلا عن العمل منذ 6 سنوات، قائلة: "لقد عمل في الإنشاءات، وكسب رزقه بعرق جبينه. ولم يطلب من أحد خبزا. طلب عمل، هذا كل ما فعله. إن زوجي مات بسبب هذه الدولة. لا أسامح أي أحد، سأدعوا عليهم جميعًا حتى آخر نفس".