قال مستشار الحكومة السورية، عبدالقادر عزوز، إن الجانب التركي يراوغ في مسألة الالتزامات الخاصة بالمناطق المخصصة للتصعيد وكذلك يراوغ في تنفيذ اتفاق سوتشي في إقامة منطقة منزوعة السلاح.

وأضاف "عزوز"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، ردا على تأكيد وزير الدفاع التركي أن بلاده لن تغادر "إدلب" قائلا: "هذه الالتزامات ترتب إجراءات على الجانب التركي تتعلق بضرورة تهيئة الظروف والعمل على مواجهة التنظيمات الإرهابية وإخلاء إدلب من أي مظاهر إرهابية مسلحة بالتعاون مع الأصدقاء في مجموعة أستانه ومن خلالهم مع الجيش العربي السوري".

وقال "عزوز": "إلى الآن لم نجد أن الجانب التركي عمل على إقامة تعهداته، بل وجدنا أنه خلال الأسابيع الماضية بعدة فشل مشروعه في إقامة منطقة آمنة في سوريا دفع بالتنظيمات الإرهابية في تصعيد نوعي لاستهداف نقاط تمركز وحدات الجيش السوري واستهداف المدنيين في ريف اللاذقية وريف حماة الشمالي كذلك استهداف مدينة حلب".

وتابع: "وبالتالي ما كان من الجيش العربي السوري إلا أن رد على مواقع ومصادر الاعتداء بعملية عسكرية دفاعية لردع هذه التنظيمات الإرهابية والعمل بخطوات عملية جادة لتطبيق ما ورد في مذكرة مناطق منخفضة التصعيد، وبالتالي التصريحات المخصصة بسحب القوات من عدمها لا نكترس لها كثيرا باعتبار أنها في ظل عدم الالتزام بالتعهدات السابقة ودعمهم للتنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب أصبحوا قوة احتلال تمثل نموذج إرهاب الحكومات الذي يترأسه رجب طيب أردوغان".

وقال "عزوز" في ختام تصريحاته لـ"الوطن": "الدولة السورية تشن عمليات دفاعية ولا تستهدف القوات التركية إلا إذا قامت قوات المراقبة بمهام عسكرية قتالية داعمة للتنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة، هذه القوات التركية لا تقوم بأي مهام قتالية يفترض إلا في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وما يحدث العكس أنها تدعم التنظيمات الإرهابية".