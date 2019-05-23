برقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2018 بنسبة نجاح بلغت 81.2%.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146 ألفًا و437 طالبًا وطالبة، حضر 143 ألفًا و23 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116 ألفًا و239 طالبًا من بينهم 193 طالبًا وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة .

واحتلت إدارة الهرم التعليمية المركز الأول بنسبة نجاح 90%، فيما جاءت في المركز الثاني إدراة الشيخ زايد بنسبة 89%، وتلتهما جنوب الجيزة بنسبة 88.2%.

للإطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة اضغط هنا