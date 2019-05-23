أجرى مستشفى رأس التين العام بالإسكندرية، اليوم، أول جراحة لاستخراج حصوات الكلى بالمنظار .

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المريض من محافظة البحيرة، 33 عاما، كان يعاني من حصوات مرتجعة للمرة الثالثة بالكلية اليسرى.

وحول الفريق الطبي، قالت الدكتورة غادة ندا، مدير مستشفى رأس التين العام، إن العملية أجريت بحضور الدكتور جرجس فوزي رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى أبو قير العام، والدكتور عادل مسيحة، وآخرين من المتخصصين، حيث أن العملية تمت باستخدام منظار تم التبرع به مؤخرا إلى المستشفى.