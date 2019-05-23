مسلسل بدل الحدوتة 3 الحلقة 18.. هنا شيحة وأحمد فلوكس يستعدان للزواج

تستمر لهفة (دنيا سمير غانم) في إثارة إعجاب لوران (سامو زين)، رئيس تحرير إحدى مجلات الموضة العالمية، الذي يزور مصر لاختيار "فاشونيستا" جديدة، وذلك خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل بدل الحدوتة 3.

بينما تنافسها علياء (سارة عبد الرحمن)، التي تنصب لها فخا بعد اكتشافها أن مظهر (أحمد رزق) سيحضر لـ"لهفة" فستانا من ملابس أنيسة هانم قديما، لتفضحها بالحفل أمام لوران، حتى تفوز بالمسابقة، وهو ما يسبب لـ"لهفة" إحراجا وحزنا ضخما.

بعد فترة من ذلك، تسعد "لهفة" بإعلان زواج تيكو (أحمد فلوكس) من ريكو (هنا شيحة) عبر السوشيال ميديا، بينما يخبرها مظهر بأهمية التقرب لهما حتى تكون ضمن المدعوين للزفاف، ومن ثم يبدأ فريقها التحضير لذلك.