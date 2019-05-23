خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل "سوبر ميرو"، أفشلت "سوبر ميرو" عملية "عصابة كوبرا"، التي كانت تستهدف سرقة أموال مصلحة المعاشات، لكن أفراد العصابة هربوا من قبضة الشرطة في اللحظات الأخيرة.

وفي نهاية الحلقة، ذهبت "سوبر ميرو"، للقاء "مروان"، رئيس القسم الفني بالجريدة التي تعمل فيها "أميرة طفطف"، لإجراء أول حوار صحفي لها.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.