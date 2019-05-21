شهدت الحلقة 16 من مسلسل "سوبر ميرو"، الظهور الأول للفنان بيومي فؤاد، ويعمل موظفًا بمصلحة المعاشات.

وذهبت "أميرة طفطف"، رفقة "عم درملي" صديق والدها إلى المصلحة لكي تصرف معاشه، لكنها فوجئت بأستاذ "رشوان"، الذي يجسد الفنان بيومي فؤاد، يطلب منها رشوة لكي تتمكن من صرف معاش "عم درملي".

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.