جانب من تكريم بعض المحالين للمعاش من أبناء الهيئة

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الوطن يشهد حالياً مرحلة تنمية حقيقية برؤية مستقبلية، ويحتضن فيها العلماء والمبتكرين، ويحقق طموحات أبنائه من المتفانين والمخلصين.

وأشاد «التراس»، خلال الاحتفال بذكرى مرور 44 عاماً على تأسيس الهيئة، اليوم، «بتكريم المُتميزين والمُبتكرين والمُحالين للمعاش من أبنائها»، مؤكداً أهمية تطوير المهارات والإمكانيات واكتساب المعارف للتعامل بمرونة مع كافة التحديات والمتغيرات.

وكرّم رئيس الهيئة المحالين للمعاش من أبنائها تقديراً وعرفاناً لما قدموه من جهد وتضحيات فى دعم مسيرة الهيئة نحو التطوير والتحديث، موضحاً أنها تحرص على تكريم كل من تفانى وأخلص، وذلك فى إطار تكريم العامل المثالى عن العام الحالى.

وأشار «التراس» إلى دعم ومساندة الهيئة لمواصلة أبنائها طريق التفوق العلمى والحصول على أعلى المراتب العلمية لما له من أثر إيجابى فى العمل والإنتاج، فضلاً عن اكتساب أفضل المعارف، مؤكداً أهمية مجتمع المعرفة والتحول الرقمى الذى ننشده، وهو ركن أساسى فى بناء المجتمع العصرى الذى نسعى إليه. كما كرم المهندسة هالة إبراهيم محمود البسيونى، مدير عام التصميم بمصنع قادر، لحصولها على أفضل ابتكار بالهيئة، وهو استخدام عش النحل فى تطوير العربة المدرعة الفهد لمجابهة العدائيات الجديدة.

"التراس": الوطن يشهد مرحلة تنمية حقيقية برؤية مستقبلية.. ويحتضن العلماء والمبتكرين

وأشار إلى أهمية العمل الجماعى داخل منظومة العمل بالهيئة، وذلك فى إطار تكريم مصنع المحركات بجائزة أفضل منتج صناعى وهو طلمبات محطات الصرف الصحى بتصميم مصرى 100%.

وحرص «التراس» على التقاط الصور التذكارية مع المكرمين، بالإضافة إلى تكريم فريق الهوكى بنادى مصنع الطائرات الذى حصد العديد من البطولات على مستوى الجمهورية وأيضاً فريق لعبة الكاراتيه بالنادى.