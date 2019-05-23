قال المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، إن بطولة الأمم إفريقيا "كان 2019" تُعد في حد ذاتها استثمارا لمصر، حيث من المتوقع أن تُنشط هذه البطولة عددًا من المجالات الاقتصادية في مصر مثل السياحة وكذلك التجارة.

وناشد "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، والذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، اليوم، وزارة السياحة، ببذل قصارى جهودها من أجل استغلال إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، لجذب أكبر عدد ممكن من السياح.

وطالب وزارة السياحة بتجهيز برامج كبرى لسائحين أفريقيا خاصة بزيارة كل معالم مصر الحضارية، على أن تضم هذه البرامج تذاكر لحضور مباريات الفرق الأفريقية المشاركة في البطولة، ما سيفتح بابا كبيرا للسياحة الإفريقية في مصر، والتي لم تكن قوية في فترات طويلة.