أعلنت وزارة الأوقاف تفاصيل خطة إعمار لبيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدا وصيانة وفرشا، خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019، على النحو التالي:

- ما تم تنفيذه كاملا إحلالا وتجديدا إشهارا عاما أو محليا خلال العام الحالي 247 مسجدًا بإجمالي 268 مليون جنيه.

- ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة والترميم خلال العام الحالي 198 مسجدا بتكلفة تقدر بحوالي 63 مليون جنيه.

- ما يجري العمل في تنفيذه إحلالا وتجديدا إشهارا عاما أو محليا 303 مساجد بإجمالي 479 مليون جنيه تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 191 مليون جنيه.

- ما يجري العمل في تنفيذه صيانة 240 مسجدا بتكلفة تقدر بحوالي 65 مليون جنيه تم تنفيذ أعمال منها تقدر بنحو 21 مليون جنيه منها.

- ما تم الإشهار الفعلي عنه عاما أو محليا وجار أعمال البت، لإسناده للمقاولين أو الشركات 250 مسجدا بتكلفة تقدر بنحو 394 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها حتى تاريخه من العام المالي الحالي 445 مسجدا بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 331 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ أعمال فيما يجرى العمل به إحلالا وتجديدا وصيانة في 543 مسجدا تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 212 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه، بحسب بيان الوزارة، من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية ونفذ بمعرفتها 543 مليون جنيه، إضافة إلى مائة مليون جنيه لفرش المساجد ليكون إجمالي ما تم إنفاقه حتى تاريخه خلال العام الحالي 650 مليون جنيه منها نحو 350 مليون جنيه من الموارد والجهود الذاتية للوزارة.

وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه، وما يجري العمل به، وما تم طرحه، وجار ترسيته 1238 مسجدا إحلالا وتجديد وصيانة.

وبلغ إجمالي خطة الوزارة نحو مليار و269 مليون جنيه، تم تنفيذ أعمال فعلية منها بقيمة 643 مليون جنيه، منها نحو 343 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.