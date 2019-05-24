قابيل الحلقة 20: طارق في رحلة بحث عن آدم.. وسما في الإسكندرية

تبدأ أحداث الحلقة 20 من مسلسل قابيل بمشاجرة تنشب بين سما "أمينة خليل" وحارس العقار الذي تختبئ به بالإسكندرية "محمد جمال قلبظ"، حيث عرض عليها أن يشتري لها المخدرات وذلك بعدما وجد بأكياس القمامة السرنجات التي تستخدم في التعاطي.

وأثناء تسوق آدم "محمد فراج" بإحدى السوبر ماركت، يسترجع ذكرياته مع زوجته سلمى "بسنت شوقي"، حينما عرض عليها أن يستعيدا ذكريات شهر العسل ويسافرا إلى خارج البلاد مرة أخرى، كما عرض عليها رغبته في الإنجاب ووعدته بأنها ستفكر في الأمر.

بعد نزول سلمى من سيارة آدم، يفاجأ برسائل بينها وبين رؤوف "هشام الشاذلي" ليتأكد من خيانتها له.

يتذكر "آدم" كيف تعرف على شيماء "نهى عابدين" زوجة حمزة الكومي، حيث كانت تترد على زيارته في العيادة النفسية أملًا في حل مشكلاتها الأسرية بينها وبين زوجها.

ويذهب الضابط عبدالرحمن "علي الطيب" وعادل "تامر نبيل" إلى مكان المقابر التي نشرتها "سما" عبر "حساب قابيل"، وبأمر من النيابة يأمر حارس المدافن بفتح المقابر لعرض الجثة على الطب الشرعي.

واستمرارًا لعملية البحث وراء آدم، يخبر عبدالرحمن الضابط طارق "محمد ممدوح" أن "آدم" قام بعملية سحب أموال مرة أخرى بـ"الفيزا كارد" من منطقة الشاطبي، ليبدأ طارق بالبحث عن جميع السماسرة الموجودين هناك أملًا في العثور عن أي طريق يصله بآدم.

وتنتهي الحلقة بهروب سما وآدم من العمارة التي كانا يختبئان بها بعد مشاجرتهما مع الحارس، وقبل أن ينتقلا إلى عمارة أخرى يطلب آدم من الحارس أن يحضر له 20 جرام من المخدر، ثم يتصل بالشرطة للإبلاغ عنه والقبض عليه متلبسًا به.