سوبر ميرو الحلقة 18: إيمي تصفع مروان على وجهه وتدخل عالم الإعلانات

صفعت "سوبر ميرو"، "مروان" على وجهه، خلال حوارها الصحفي الأول الذي أجراه معها، بعدما تحدث بطريقة غير لائقة عن "أميرة طفطف".

كما دخلت "سوبر ميرو"، عالم الإعلانات، حيث رغب "هدهد" في استغلالها ماديا، لكي يتمكن من حل المشكلات التي تواجهه، حيث شاركت في حملة إعلانية لإحدى الشركات المنتجة للعصائر، خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل "سوبر ميرو".

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.