الديهي: محمد حبيب لقب بـ"صقر الإخوان".. وطرد منها بسبب "ظلم كبير"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان، كان يعد الرجل الثاني في مكتب الإرشاد، لكنه أصبح الآن الرجل الأول كعدو للجماعة، لأنه فتح فمه وكشف أسرارهم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، الخميس، أن محمد حبيب كان يلقب بـ"صقر جماعة الإخوان"، حيث أنه أحد الشخصيات الفاعلة داخل الجماعة على مدار سنوات.

وأوضح أن حبيب طرد من جماعة الإخوان لأنه كان يرى أن هناك ظلم كبير داخل الجماعة، وهم يرون أنه رجل يحب السلطة.

وأشار "الديهي" إلى أن الدكتور محمد حبيب ولد عام 1943 بمحافظة دمياط، والتحق بكلية العلوم جامعة أسيوط ثم أصبح عميدا بها، لافتا إلى أنه انضم لجماعة الإخوان في سن صغير.