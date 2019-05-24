نشأت الديهي: نائب مرشد الإخوان أكد أن مرسي جاء للحكم بأوامر أمريكية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان، أكد في مذكراته أن "الرئيس المعزول محمد مرسي جاء للحكم في مصر بأمر من الإدارة الأمريكية".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، الخميس، أن جماعة الإخوان نفذت الأوامر الأمريكية وتم تعيين محمد مرسي رئيسا للجمهورية.

وأوضح أن محمد حبيب أكد في مذكراته أنه "يندم على تعيين محمد مرسي في الهيئة البرلمانية لمكتب الإرشاد، حيث كان يصفه بأنه ساذج وتافه ولا قيمة له".

وأشار "الديهي" إلى أن الدكتور محمد حبيب قال في مذكراته أيضا، إنه "لا يستبعد مشاركة كتائب القسام خلال مظاهرات ثورة 25 يناير عام 2011"، لافتا إلى أن جماعة الإخوان في جميع بقاع الدنيا تحركها الإدارة الأمريكية.