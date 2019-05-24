2.8 مليار جنيه مكاسب البورصة بنهاية الأسبوع

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 751.7 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة، بلغت القيمة الإجمالية المتداولة خلال الأسبوع الماضي نحو 3.1 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي حجم التداول 390 مليون ورقة مالية نفذت أكثر من 69 ألف صفقة.

بينما بلغت القيمة الإجمالية المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع السابق له 3.1 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي القيمة المتداولة 440 مليون ورقة مالية نفذت أكثر من 67 ألف صفقة.

وشكل تداول الأسهم نسبة 74.06٪ من القيمة الإجمالية المتداولة في السوق الرئيسية، بينما استحوذت السندات على 25.94٪ المتبقية.