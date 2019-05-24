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رغم حرارة الجو.. انتظام توريد القمح بالدقهلية ووصوله إلى 158 ألف طن

رغم حرارة الجو.. انتظام توريد القمح بالدقهلية ووصوله إلى 158 ألف طن

"الأوقاف" تغير أسماء 28 مسجدا تحمل أفكارا وتدل على جماعات معينة

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