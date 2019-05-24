ارتفعت أسعار الأسماك في أسوق الإسكندرية، رغم ركود حركة البيع والشراء، تزامناً مع نصف شهر رمضان، ما أثار تخوف الكثير من التجار، معتبرين أن زيادة الأسعار مع قلة الإقبال "خراب البيوت"، حسب وصفهم.

رصدت "الوطن" تداعيات ارتفاع الأسعار في أسواق السمك، حيث سجل سعر السمك البلطي ما بين 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 53 إلى 70 جنيها للكيلو الواحد. المكرونة المجمدة تتراوح ما بين 23 إلى 28 جنيهًا للكيلو، والسمك الماكريل المجمد بلغ سعر الكيلو 28 جنيهًا للكيلو، أما الجمبري فتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 350 إلى 450 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري من 45 إلى 60 جنيهًا للكيلو الواحد على حسب حجمه، وتراوح سعر الوقار بين 45 و75 جنيهًا، وسعر كيلو سمك السبيط سجل 200 جنيه للكيلو الواحد، وصل سعر سمك الدينيس إلى 110 جنيهات للكيلو.

قال هاني إسماعيل، تاجر سمك بسوق محرم بك، إن الركود في حركة البيع والشراء للأسماك متوقع خلال شهر رمضان، وذلك بسبب إقبال المواطنين على شراء الطيور، وعزوفهم عن الأسماك لما تسببه من عطش، وانتفاخات في المعدة.

وأضاف "هاني" لـ"الوطن"، أن ارتفاع الأسعار مع قلة الطلب وزيادة المعروض غير متوقع بالمرة، مما تسبب في خسائر فادحة للتجار، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار "خراب بيوت مستعجل"، وجميع التجار يتمنون انخفاض الأسعار لرجوع المياه إلىمجاريها، وانتعاش الأسواق.

فيما أرجع محمد قدورة رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ارتفاع أسعار الأسماك إلى تغير المناخ المفاجئ وغير الطبيعي يوماً بعد يوم، موضحاً أن كثير من التجار توقعوا انخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان، ولكن آتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

وأكد "قدورة" لـ"الوطن"، أن هناك عوامل كثيرة تسببت في ارتفاع الأسعار، منها ارتفاع أسعار النقل ووقود مراكب الصيد، وتغير المناخ الذي يتسبب في نفوق الأسماك، متوقعاً أن تعود الأسعار إلى طبيعتها مع استقرار الأحوال الجوية.