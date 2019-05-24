قال المخرج محمد فاضل، إنه يتابع مسلسل بدل الحدوتة 3، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والذي يخرجه واحد من أمهر المخرجين على الساحة الدرامية وهو المخرج خالد الحلفاوي.

وأكد محمد فاضل، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سعيد بتقديم دنيا سمير غانم للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة"، وأنها استطاعت خلال الفترة الماضية إثبات نفسها بجدارة.

وأشار المخرج، إلى أنه كان يتمنى متابعة باقي الأعمال الدرامية المعروضة هذا العام، إلا أن الإعلانات التي تعرض في الفواصل هي سبب عدم متابعته، فضًلا عن أنها خالية من الإبداع.