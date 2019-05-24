وقع وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة، اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقدمه الفنان رامز جلال مقدمة نارية: "الحاوي اللي معانا النهاردة سحره في رجليه، اسستاته مشهورة والكوبري منه محتاج صورة، فارس من فرسان القلعة الحمراء، وفي وقنوع، وحب الأهلي بيجري في شرايينه مبيحسش بوجوده غير بهتافات التالتة الشمال ومفيش مدرب اختلف عليه".

وأضاف رامز جلال: " حاوي الكرة المصرية، خاتم سلميان وليد سليمان، لا تقولي سبايدر مان ولا باتمان، معانا وليد سليمان، البدري يمشي لاسارتي ييجي، يفضل أساسي وليد سليمان".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.