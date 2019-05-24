وقع انفجار داخل مدينة ليون الفرنسية، مساء اليوم، أسفر عن سقوط 8 جرحي إصابتهم طفيفة، ورجحت النيابة الفرنسية أن يكون طرد مفخخ قد تسبب في وقوع الانفجار، وطلبت قوات الشرطة من المتواجدين بالموقع الابتعاد عن المكان.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

أفادت صحيفة "بروجريس" اليوم الجمعة، بأن سبب الانفجار في شارع للمشاة في مدينة ليون الفرنسية، وفقا للبيانات الأولية، عبوة ناسفة، وأنه وفقًا للمعلومات الأولى، انفجرت عبوة ناسفة في شارع فيكتور هوغو بمدينة ليون، عند حوالي الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي لفرنسا.

وفتح مكتب المدعي العام في ليون تحقيق بسبب الانفجار بموجب مادة "محاولة القتل العمد".