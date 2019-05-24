جورج وسوف: "معنديش أي مشكلة شخصية مع أصالة.. ولازم تعتذر للجيش السوري"

قال المطرب السوري جورج وسوف، إنه لا توجد أي مشكلة شخصية بينه وبين النجمة السورية أصالة، مضيفًا: "هي فنانة وبتغني حلو وبنت بلدي سوريا، لكن أنا عندي عليها ملامة كتير".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار": "أنا مش غيران منها، وبفرح لما تكون ناجحة، ولما قالوا لي إنها لما هترجع على وطنها سوريا أنا فرحت، ومحدش هيرفضها، لكن اللي غلطت معهم المفروض تعتذر لهم".

وتابع: "المفروض تعتذر للشعب والجيش ويا رب يحمي سوريا وكل بلد عربي من الحروب والدم والذبح والظلم".

وكانت أصالة قد اتخذت موقفًا مناهضا للنظام السوري والجيش السوري، على خلفية أحداث الربيع العربي هناك، والتي بدأت في عام 2011.