أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، البدء في تشغيل 10 سيارات سرفيس ميني باص، اليوم السبت، بمدينة جمصة، لتيسير حركة المواصلات بالمدينة وتسهيل حركة الانتقال داخل مناطق وأحياء المدينة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا في توفير كل أوجه الدعم اللازم، لتحقيق وتلبية مطالب المواطنين ورواد مدينة جمصة والعمل من أجل توفير الخدمات اللازمة لراحة الزوار وتمكينهم من التنقل بسهولة ويسر داخل نطاق المدينة وقضاء أوقات ممتعة لأهالي جمصة وزوارها.

من جانبها قالت المهندسة سحر لطفي، رئيس مدينة جمصة، إنه في إطار عمليات تطوير الخدمات بالمدينة سيتم البدء في تشغيل 10 سيارات سرفيس للعمل، غدا، داخل المدينة من وإلى تقسيم 15 مايو والشيخ زايد، موضحا أن سعة السيارة 33 راكبا.