تقدم النائب ممتاز دسوقي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة التسول عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أنها تعتبر وسيلة جديدة للنصب على المواطنين، من خلال استخدام كلمات استعطافية، ونشرها بالمجموعات المختلفة "الجروبات" على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلب المال دون وجه حق.

وقال النائب إن التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تقل خطرًا كظاهرة عن التسول بالشوارع، ليس فقط من حيث النصب واستغلال المواطنين، بل من حيث التأثير على المظهر الحضاري لمصر وكرامة المواطن المصري.

وطالب النائب بالتصدي للظاهرة بكل حزم، وفرض الرقابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التي تروج لمثل هذه الأمور للحد من تعرض المواطنين للاستغلال والنصب عليهم.