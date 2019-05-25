أعلن الدكتور سعد مكي وكيل، وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم قافلة علاجية مجانية لقرية "جاليا الأولى" بمركز بلقاس خلال يومي 24 و25 مايو الجاري، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1653 مريضًا خلال اليومين، بتعليمات من الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وقال مكي، في تصريحات صحفية، إن القافلة ضمت 10 عيادات متخصصة وتمكنت من توفير 130 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 311 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 100 حالة أشعة تلفزيونية وعادية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 33 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 115 مريضًا للكشف البكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم استخراج 6 قرارات علاج نفقة دولة، وتحويل 41 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

وأكد وكيل الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.