قررت النيابة العامة بجنوب سيناء سحب عينة دم من الأم المتهمة بقتل طفلها لتحليل الحامض النووي (DNA) للتأكد من مطابقتها للطفل المقتول.

وقام فريق من الطب الشرعي بأخذ عينة من الطفل والإم للتأكد من نسب الطفل.

وقال مصدر أمني رفض ذكر اسمه، إن القاتلة لها سجل إجرامي حيث سبق اتهامها في قضايا وقضت عقوبة بالسجن.

جدير بالذكر أن اللواء احمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء تلقى بلاغا أول أمس من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي يفيد العثور على جثة لطفل غريق أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ.

وشكل اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث ضم المقدم محمد سامي رئيس مباحث قسم أول شرم فريق بحث لضبط مرتكب الواقعة.

وتمكنت مباحث قسم أول شرم من تفريغ كاميرات المراقبة والتي كشفت أن الأم وتدعي "د.ع" مواليد 1993 من محافظة البحيرة وراء ارتكاب الواقعة وتعمل في أحد الأندية الصحية.