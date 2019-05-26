نشب خلاف كبير بين فضائية "القاهرة والناس" والإعلامية بسمة وهبة، قدمت على إثره الأخيرة استقالتها من القناة.

بدأت الأزمة بعدما عُرضت حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة "، الذي استضافت فيه وهبة الكاتبة ياسمين الخطيب.

وأعلنت "بسمة" إدارة القناة رفضها إذاعة الحلقة، بسبب ذكر ياسمين الخطيب أسماء عدة شخصيات عامة، وسردت تفاصيل ما حدث بينهما.

وفوجئت وهبة بإذاعة الحلقة، لتقوم بعد ذلك بمنع القناة من إذاعة الحلقة في توقيت الإعادة، إضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بالحلقه من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبالفعل اضطرت القناة لعدم إذاعه الحلقة في الإعادة، وعرضت حلقه الإعلامي جورج قرداحي.