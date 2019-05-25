قالت الفنانة ريم البارودي، إن الإعلامية بسمة وهبة طلبت منها الظهور في هذا الموسم من برنامجها "شيخ الحارة"، مضيفةً: "معرفش إزاي قالت إني مش معاها السنة دي، وكنت هطلع معاها وفي اللحظات الأخيرة معتذرتلهاش لأنها مش صحبتي، واعتذرت لها عن طريق وفاء عامر عشان اتكسفت منها".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية فجر السعيد مقدمة برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية: "أنا كده كده بكون موجودة في البرنامج وفي الحلقات كلها بتتكلم عني".

وانتقدت فجر السعيد، بسمة وهبة، وقالت: "البرنامج ده كأنه برعاية ريم البارودي"، يعتمد على تناول شخصية واحدة فقط بدلا من التطرق إلى عدد كبير من الموضوعات.

وردت "ريم"، قائلةً: "الغلط بيبقى على الإعداد، مفيش مذاكرة قبل الحلقة، لو في إعداد مكنش ده هيحصل".