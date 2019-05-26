"الأعلى للإعلام": وقف البث أو الغرامة عقوبة "شيخ الحارة"

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيناقش توصيتين بخصوص العقوبة المنتظر توقيعها على برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، بسبب الإساءة للأفارقة في حلقة ماجد المصري.

وكشف المصدر، لـ"الوطن"، أن العقوبة الأولى، وقف بث البرنامج حتى نهاية شهر رمضان، أو توقيع غرامة على القناة.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه بسمة وهبة، على قناة القاهرة والناس، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري، التي حملت إساءات للأفارقة، ومن المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى، في هذه المخالفات على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة، اليوم الأحد.

وقررت نقابة الإعلاميين، وقف بسمة وهبة، والتي قدمت استقالتها من العمل بالقناة على خلفية إذاعة حلقة الإعلامية ياسمين الخطيب، أمس.