تحدث محمد الشواف، رئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة"، عن نجاح البرنامج، قبل ساعات من استقالة الإعلامية بسمة وهبة، من قناة "القاهرة والناس"، ووقف البرنامج بناءً على قرار نقابة الإعلاميين، بسبب إثارتها للجدل، خاصة بعد حلقة أمس السبت التي استضافت فيها الإعلامية ياسمين الخطيب.

وقال "الشواف"، على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك":" ده اسمه نجاح يخض.. ده اسمه نجاح بجد.. بدون مبالغة 104 ملايين مشاهدة رقم كبير وبشكر ربنا إن الرقم ده الجزء الكبير منه لشيخ الحارة بمشاهدات تخطت 50 مليون.. تتفق أو تختلف مع البرنامج حقك.. لكن تعتقد في خيالك وأحلامك أنه مش سبب أساسي في طفرة القاهرة والناس، يبقى عندك خلل تقييم سببه غير مفهوم، الطبيعي نجاح شيخ الحارة يضايق ناس معلوماتها عن اليوتيوب فيديو يعمل 30 ألف فيعتقدوا إنهم خربوا الدنيا".

وأضاف:" يا أسيادنا نجاح شيخ الحارة مش جهد شخص ولا فريق إعداد.. ده نجاح للمحبة اللي بينا من أول المتألقة بسمة وهبة، لحد كل عمال الاستديو.. التركيبة مختلفة.. برنامج بتقدمه بسمة وهبة، بذكاء ولباقة وأداء عال.

وتابع:" مستني إيه ما نعملش كل المشاهدات دي.. ما ننجحش.. طب عاوزنا نخفي النجاح.. عشان بتتقمص.. لا يا سيدي بمنتهى البساطة ما تتفرجش.. مش قادر تستوعب النجاح ده غير المحطة.. مش عاجبك الأسئلة وحياءك مش مستحمل كلام عن حياة الضيف تقدر تتفرج على عالم الحيوان.. لكن أوعى تتخيل إن بكلامك السلبي هتخفي نجاح شيخ الحارة.. ده قصر ديل يا ازعر".