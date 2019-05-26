أثار برنامج "شيخ الحارة" منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني الجاري، من تقديم بسمة وهبة، الكثير من الجدل، والعديد من القضايا على مستوى الرأي العام، حتى أزمة مقدمة البرنامج مع إدارة قناة "القاهرة والناس"، أمس، بعدما استضافت وهبة، الكاتبة ياسمين الخطيب.

بداية الأزمة .. بسمة وهبة تقدم استقالتها من "القاهرة والناس"

نشب خلاف كبير بين فضائية "القاهرة والناس" والإعلامية بسمة وهبة، قدمت على إثره "وهبة" استقالتها من القناة، وأعلنت بأن إدارة القناة رفضت إذاعة الحلقة، بسبب ذكر ياسمين الخطيب أسماء عدة شخصيات عامة، وسردت تفاصيل ما حدث بينهما.

لكن فوجئت وهبة بإذاعة الحلقة، لتقوم بعد ذلك بمنع القناة من إذاعة الحلقة في توقيت الإعادة، إضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بالحلقه من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبالفعل اضطرت القناة لعدم إذاعه الحلقة في الإعادة، وعرضت حلقه الإعلامي جورج قرداحي.

وقال الدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، وخالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف "سعدة"، في بيان له، أن الحلقة خالفت أيضًا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث أنها لم تقنن وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأي من جداول القيد بها، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، وفقاً للمادتين 2&19 من قانون النقابة.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه "وهبة" وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة، اليوم الأحد.

وذكر المخرج خالد يوسف، ‎إنه كلف محاميًا لرفع دعوى قضائية على قناة "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومذيعته بسمة وهبة، والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة حلقتها أمس.

وأضاف يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مقدمة البرنامج لم يكن لديها أي شيء لتتحدث فيه مع الضيفة إلا شخصه: "البرنامج عاش معظم حلقاته يخوض في سيرتي ويشهر بيا مكنش عند مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه".

وأضاف: "البرنامج دفع ضيوفه لاستنطاقهم بتصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الإساءة والتشهير وسرد الأكاذيب للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني، لن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم بنتي".