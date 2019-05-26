الواد سيد الشحات الحلقة 20: "القبض على دموع وسرقة مذكرات هيفاء"

فكر سيد الشحات "أحمد فهمي" وشقيقه فخر "محمد عبدالرحمن" وريتاج "هنا الزاهد"، في حيلة جديدة ليتمكنوا من تسويق الفيلم الجديد الذي تنتجه شقيقتهم دموع "ويزو" بأموال زعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود" وتقوم ببطولته أيضًا.

واقترح سيد وفخر وريتاج، على دموع لتؤدي بطولة إعلان أو يطلقوا شائعة عليها لتنال الشهرة قبل إطلاق الفيلم، وفي النهاية قرروا أن يبلغوا الشرطة عنها بحجة حيازتها للمخدرات على أن تصبح شائعة بعدما تقوم الشرطة بتحليل المخدرات، خاصة أن فخر وضع لها "عجوة" بشكل حشيش، بينما بدل سيد، العجوة بحشيش حقيقي حتى تصبح الشائعة حقيقة.

وتوصلوا في النهاية لأن تقوم الفنانة هيفاء وهبي، ببطولة الفيلم، وعرفوا أنها تكتب مذكراتها في الفترة الحالية، واقترح سيد، أن يسرقها ليعرفوا الأسرار الموجودة بها ويساوموا عليها هيفاء وهبي.